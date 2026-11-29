Због неповољних временских услова на аутопутевима и бројним државним путевима у Хрватској на снази су ограничења, а острво Паг одсјечен је од копна због прекида трајектне линије и затварања Пашког моста.

Због олујног вјетра на више саобраћајница у приобаљу на снази су забране и ограничења промета, а поједини путеви затворени су за све групе возила.

За сав саобраћај затворен је аутопут А1 између чворова Свети Рок и Поседарје, Јадранска магистрала између Карлобага и Свете Марије Магдалене, државна цеста Масленица – Затон Обровачки, Пашки мост и омишка обилазница.

Саобраћај је отежан и у унутрашњости, гдје мјестимично пада слаб снијег или сусњежица, преноси Дневник.хр.

Због временских услова на снази су и додатна ограничења за аутобусе на спрат, мотоцикле, возила с приколицама, доставна возила и возила с наткривеним товарним простором на појединим путевима у приобаљу.

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Посебно је отежана саобраћајна повезаност острва Паг с копном. Трајектна линија је у прекиду, а Пашки мост затворен је за сав саобраћај, па тренутно није могућ долазак на острво ни одлазак с њега.

У већем дијелу Хрватске коловози су мокри или влажни, а због ниских температура постоји опасност од поледице, посебно на мостовима и надвожњацима, преноси Танјуг.