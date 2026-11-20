Аутор:АТВ редакција
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Српски члан и предсједавајућа Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у честитки поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске - Светог архангела Михаила истакла је да је полиција један од најснажнијих симбола идентитета Републике Српске и стуб њене безбједности.
Цвијановићева је у честитки министру унутрашњих послова Републике Српске Жељку Будимиру, директору Полиције Синиши Кострешевићу и свим припадницима МУП-а навела да је полиција институција од кључног значаја за очување јавног реда, мира и стабилности.
"Поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова Републике Српске – Светог архангела Михаила, упућујем вам искрене честитке, уз посебно признање за посвећеност и пожртвованост које свакодневно исказујете у служби грађана и Републике Српске", додала је Цвијановићева.
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Она је указала да су, обављајући частан и одговоран посао, припадници МУП-а Републике Српске достигли високе професионалне стандарде и изградили углед институције која ужива поштовање и повјерење грађана, као и других полицијских агенција.
"Обиљежавање крсне славе прилика је да са посебним поштовањем одамо почаст свим припадницима полиције који су своје животе уградили у темеље Републике Српске, бранећи слободу и свој народ", нагласила је Цвијановићева.
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