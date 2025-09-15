Logo
Додик: Чарли Кирк - искрени пријатељ српског народа, дијелимо бол са његовом породицом

15.09.2025

20:56

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: Срна

Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да је Бањалука вечерас палила свијеће у част убијеног Чарлија Кирка и да је Српска послала тиху, снажну поруку да саосјећање и људскост не познају границе.

Додик је нагласио да српски народ у овом тешком часу дијели бол Чарлијеве породице, свих људи с којима дијели вриједности и поручује да мржња никада не може побиједити заједништво добрих људи.

- Чарли Кирк је био искрени пријатељ српског народа и заговорник заједничких вриједности слободе и вјере које нас повезују - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Чарли Кирк, један је од кључних савезника америчког предсједника Доналда Трампа, подлегао је повредама након што је рањен током предавања на Универзитету "Јута Вели" 10. септембра.

Милорад Додик

Чарли Кирк

