Додик: Чарли Кирк - искрени пријатељ српског народа, дијелимо бол са његовом породицом

15.09.2025
20:56
Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да је Бањалука вечерас палила свијеће у част убијеног Чарлија Кирка и да је Српска послала тиху, снажну поруку да саосјећање и људскост не познају границе.
Додик је нагласио да српски народ у овом тешком часу дијели бол Чарлијеве породице, свих људи с којима дијели вриједности и поручује да мржња никада не може побиједити заједништво добрих људи.
➡️ Banja Luka lit candles in honour of Charlie Kirk.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 15, 2025
Republika Srpska conveys a quiet yet powerful message: compassion and humanity know no borders.
At this time of sorrow, we share in the grief of Charlie’s family and of all those with whom we uphold common values, and we… pic.twitter.com/kGrKNn22yx
- Чарли Кирк је био искрени пријатељ српског народа и заговорник заједничких вриједности слободе и вјере које нас повезују - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Чарли Кирк, један је од кључних савезника америчког предсједника Доналда Трампа, подлегао је повредама након што је рањен током предавања на Универзитету "Јута Вели" 10. септембра.
