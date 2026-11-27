Аутор:АТВ редакција
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Мандатар за састав нове Владе Игор Додик разговара са предсједником НПС-а Дарком Бањцем.
Додик ће разговарати и са представницима Уједињене Српске, Републичке странке Српске.
У оквиру данашњих консултација Додик је претходно разговарао са представницима СПС-а, СП-а, ДЕМОС-а и НДП-а.
Састанак са представницима СНСД-а који је такође био планиран за данас је одгођен, а новом термину консултација, медији ће бити благовремено обавијештени.
Подсјећамо, на јучерашње консултације били су позвани и представници опозиционих странака у Српској, али се нису одазвали.
Додик је такав поступак опозиције оцијенио као неодговоран.
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