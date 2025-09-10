Кошарац: Српска је субјект међународног права, сарајевски политичари то да науче!

10.09.2025
17:27
Коментари:0
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изјавио је да сарајевски политичари морају да науче да је Република Српска верификовани субјект међународног права и да се помире са неумољивом чињеницом да политике предсједника Републике Милорада Додика јачају међународну позицију Српске.
''То што чињенице не одговарају (министру иностраних послова у Савјету министара) Елмедину Конаковићу и остатку муслиманске политичке структуре, то горе по њих'', рекао је Кошарац и истакао да је Конаковић најмање позван да држи лекције било коме, а камоли Русији, свјетској сили, сувереној држави и сталној чланици Савјета безбједности УН.
Он је навео да Република Српска има јасну позицију и да су све њене активности уставне и у складу са Дејтонским споразумом.
''С друге стране, циљ муслиманске политичке компоненте није дејтонска структура, него исламизација БиХ. Они не желе равноправност три конститутивна народа, него апсолутну доминацију Бошњака'', нагласио је Кошарац.
Кошарац је напоменуо да је политичко Сарајево доказало да није за суверенитет БиХ, јер беспоговорно прихвата окупацију Кристијана Шмита.
''Прихватају његове нелегитимне, незаконите, антиуставне и антидејтонске одлуке, спроводе их кроз неуставне институције, у чему им дио западних земаља, почев од Велике Британије, свесрдно помаже'', истакао је Кошарац.
Република Српска
Кошарац: ''Тројка'' рачуна да ће нападима на институције и предсједника Српске добити политичке поене
Он је навео да ни Запад ни муслиманске структуре нису за Дејтонски споразум и да је то евидентно од првог дана потписивања овог мировног документа.
''У удруженом подухвату од старта раде на разградњи дејтонске архитектуре, с циљем централизације и унитаризације БиХ'', рекао је Кошарац.
БиХ
Кошарац: Форто не извршава одлуке Савјета министара
Поручујући да Република Српска не пристаје на то, Кошарац је истакао да захваљујући национално одговорним политикама Додика, Српска има много међународних пријатеља који разумију и подржавају њен став, јер принципијелно штите и поштују међународно право.
''То су сасвим јасно рекли предсједник Додик и министар иностраних послова Руске Федерације Сергеј Лавров на јучерашњем састанку у Москви. Плејади сарајевских политичара, који су навикли да по бијелом свијету фабрикују лажи, засметала је одлучност Руске Федерације да у Савјету безбједности УН изнесе истину и чињенично стање о БиХ'', констатовао је Кошарац.
Република Српска
Додик о утисцима из Москве: Русија слуша и разумије ситуацију у БиХ
Питајући зашто сарајевским политичарима смета истина, Кошарац је рекао да они упорно настоје да лажу међународну заједницу не би ли ЕУ и НАТО приклонили за своје савезнике у остварењу унитаристичких циљева и исламизације БиХ, преноси Срна.
''То им неће проћи! Није ЕУ једина улица гдје БиХ треба да иде, посебно не ако европски пут значи наставак разградње дејтонске архитектуре'', истакао је Кошарац.
