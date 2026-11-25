Аутор:АТВ редакција
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Мандатар за састав нове Владе Републике Српске наставља са консултацијама, а ово је протокол за сутра.
09.00 часова - Бањалука, Сједиште Владе Републике Српске - Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик одржаће консултације са представницима: Задружног савеза, Пословног удружења заједница живинара, Савеза удружења пољопривредних произвођача, Савеза удружења пчелара, Удружења воћара, Удружења повртара, Удружења пољопривредних произвођача – мљекара и Удружења узгајивача свиња;
11.00 часова - Бањалука, Сједиште Владе Републике Српске - Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик одржаће консултације са представницима Савеза општина и градова;
12.00 часова - Бањалука, Сједиште Владе Републике Српске - Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик разговараће са представницима Срба из Федерације БиХ
13.00 часова - Бањалука, Сједиште Владе Републике Српске - Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик разговараће са представницима Коалиције за државу.
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