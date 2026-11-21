Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић рекао је да су Дејтонски споразум рушили они који су га потписали или гарантовали за њега, осим Срба који се и даље залажу за споразум који је зауставио рат.
Минић је подсјетио да су се након потписивања Дјетона могле чути приче да су они који су за лобирали за овај спорзум убјеђивали Бошњаке да је он нешто привремено.
"Зато немојте да нас чуди да бошњачка елита све вријеме урушава Дејтонски споразум као да не постоји", рекао је Минић новинарима у Залужанима код Бањалуке.
Он је додао да је уговор закон за стране које су га потписале и нешто на основу чега те стране функционишу.
"Овај уговор је урушен, дерогиран, не постоји. До те мјере је ништаван да се још само ми у Републици Српској боримо за њега јер истински желимо да на овим просторима живимо равноправно са остала друга два народа", нагласио је Минић.
Он је истакао да преостаје борба за институције Републике Српске.
"Оног момента када институције не буду у пуном капацитету да штите имовину, уставну надлежност Републике Српске – свјесни смо да ћемо бити у великом проблему", закључио је Минић.
Предсједник Републике Српске поручио је да на нивоу БиХ неће бити разговора о формирању власти и институција док не буду ријешена питања о имовини, Уставном суду БиХ и ОХР-у.
Минић је истакао да нема више модалитета за разговор о формирању институција док постоје оне које руше Републику Српску.
"Показали смо политички и институционални капацитет. Док се ове ствари не ријеше, на нивоу БиХ нема више разговора", истакао је Минић коментаришући јучерашњу одлуку крњег Уставног суда БиХ којом је оспорен вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.
(СРНА)
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