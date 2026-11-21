Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић захвалио је припадницима МУП-а што свакодневно брину о безбједности грађана и пожелио да своју дужност наставе да обављају часно и одговорно.
Минић је свим припадницима МУП-а Републике Српске честитао крсну славу, Светог архангела Михаила.
"Хвала им што свакодневно брину о безбједности наших грађана. Нека и даље своју дужност обављају часно и одговорно и да се из сваке смјене безбједно врате својим породицама. Срећан Аранђеловдан", истакао је Минић.
Полагањем вијенаца на централно спомен-обиљежје у Бањалуци, Минић је навео да су одали почаст за 782 припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске који су дали животе у Одбрамбено-отаџбинском рату.
"Нека им је вјечна слава", навео је Минић на Иксу.
Полагањем вијенаца на централно спомен-обиљежје у Бањалуци одали смо почаст 782 припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске који су дали животе у Одбрамбено-отаџбинском рату. Нека им је вјечна слава!
Свим припадницима МУП-а Републике Српске честитам крсну славу, Светог архангела Михаила. Хвала им што свакодневно брину о безбједности наших грађана. Нека и даље своју дужност обављају часно и одговорно и да се из сваке смјене безбједно врате својим породицама.
Срећан Аранђеловдан!— Саво Минић (@minic_savo) November 21, 2026
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