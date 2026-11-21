Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској данас је нерадни дан - Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ.
Ријеч је о републичком празнику, у складу са Законом о празницима Републике Српске, саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе Српске.
У празничне дане не раде републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације, те лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.
Овим законом је прописано да ће начелник општине, односно градоначелник одредити која су предузећа, установе и друге организације са подручја јединице локалне самоуправе дужна да раде ради задовољења неопходних потреба грађана у дане празника Републике и у којем обиму.
Пуна 31 година навршиће се 21. новембра од када је у америчкој бази "Рајт-Петерсон" у Дејтону парафиран Општи оквирни споразум за мир у БиХ и његових 12 анекса, чиме је окончан рат у БиХ и успостављен њен уставноправни поредак.
Овим споразумом створена је државна заједница БиХ састављена од два ентитета, Републике Српске и Федерације БиХ, који су потписници свих анекса.
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