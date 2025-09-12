Logo
Министарство финансија Српске: Обезбиједити равноправан статус друштава за осигурање

Извор:

РТРС

12.09.2025

20:45

Министарство финансија Српске: Обезбиједити равноправан статус друштава за осигурање

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић истакла је на састанку са директорима друштава за осигурање да је веома важно да се обезбиједи равноправан статус друштава за осигурање и од саговорника је затражила да дају допринос уређењу ове области.

Видовићева је нагласила да је значајно то што је сектор осигурања стабилан јер је ријеч о једном од од економских стубова Републике Српске.

''Развој тржишта осигурања значајно доприноси развоју финансијског тржишта Републике Српске и привреди у цјелини'', истакла је Видовићева на састанку са директорима друштава за осигурање при Привредној комори у Републици Српској.

На састанку је разговарано о актуелним питањима из сектора осигурања, спровођењу закона из области осигурања у пракси, те ефикаснијој контроли осигуравајућих друштава.

Како је наведено, контрола је ове године унапријеђена увођењем централизоване електронске евиденције осигуравајућих друштава коју води Заштитни фонд Републике Српске, а под контролом Агенције за осигурање Републике Српске.

Састанку су присуствовали директори Агенције за осигурање Драженка Јањанин, Пореске управе Републике Српске Горан Маричић, Заштитног фонда Републике Српске Душко Валан и представник Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Ministarstvo finansija RS

Зора Видовић

