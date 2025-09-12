Министарство финансија Српске: Обезбиједити равноправан статус друштава за осигурање

Извор:
12.09.2025
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић истакла је на састанку са директорима друштава за осигурање да је веома важно да се обезбиједи равноправан статус друштава за осигурање и од саговорника је затражила да дају допринос уређењу ове области.
Видовићева је нагласила да је значајно то што је сектор осигурања стабилан јер је ријеч о једном од од економских стубова Републике Српске.
''Развој тржишта осигурања значајно доприноси развоју финансијског тржишта Републике Српске и привреди у цјелини'', истакла је Видовићева на састанку са директорима друштава за осигурање при Привредној комори у Републици Српској.
На састанку је разговарано о актуелним питањима из сектора осигурања, спровођењу закона из области осигурања у пракси, те ефикаснијој контроли осигуравајућих друштава.
Како је наведено, контрола је ове године унапријеђена увођењем централизоване електронске евиденције осигуравајућих друштава коју води Заштитни фонд Републике Српске, а под контролом Агенције за осигурање Републике Српске.
Састанку су присуствовали директори Агенције за осигурање Драженка Јањанин, Пореске управе Републике Српске Горан Маричић, Заштитног фонда Републике Српске Душко Валан и представник Министарства унутрашњих послова Републике Српске.