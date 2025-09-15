Logo
Large banner

Стевандић: Када нема јединства у народу, то прво искористе наши непријатељи

15.09.2025

20:00

Коментари:

0
Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Када нема јединства у српском народу, то прво искористе непријатељи и зато је важно да јединство буде дио националне свијести, истакао је предсједник НСРС Ненад Стевандић на свечаној Академији у Београду поводом Дана српског јединства.

- Важно је да све куће, фабрике и учионице буду испуњене јединством, а не сујетом.Јединство је заиста најбоље када се подразумијева и када сваког од нас прожима непримјетно. Када тога нема, то прво примјете и искористе наши непријатељи. Зато јединство мора постати важан дио наше националне свијести, који се подразумијева као што се подразумијевају наше тробојке - поручио је Стевандић.

дјеца доњи дубовик

Друштво

Дан српског јединства обиљежен у Доњем Дубовику: Основци уљепшали празник

Предсједник НСРС је нагласио да је сигуран да је то био мотив предсједника Српске и Србије, Милорада Додика и Александра Вучића, када су предложили овај датум, а сви га заједно прихватили и усвојили, и од тада се заједно слави овај велики датум Српског јединства, националне заставе.

- Данашњи дан подсјећа да када је српски народ сложан, онда је несаломив. А, када је несигуран, онда представља лак плијен - додао је Стевандић.

Подијели:

Таг:

Ненад Стевандић

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

32

Један јако чудан Гинисов рекорд

21

22

Огласио се МУП о убиству код Обреновца: Срђану одређен притвор, ево шта му се ставља на терет

21

17

Ковачевић: Српска показује солидарност са америчким народом

21

16

Централне вијести - 15.9.2025.

21

14

Срушен дрон над резиденцијом предсједника Пољске у Варшави

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner