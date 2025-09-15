Стевандић: Када нема јединства у народу, то прво искористе наши непријатељи

15.09.2025
Када нема јединства у српском народу, то прво искористе непријатељи и зато је важно да јединство буде дио националне свијести, истакао је предсједник НСРС Ненад Стевандић на свечаној Академији у Београду поводом Дана српског јединства.
- Важно је да све куће, фабрике и учионице буду испуњене јединством, а не сујетом.Јединство је заиста најбоље када се подразумијева и када сваког од нас прожима непримјетно. Када тога нема, то прво примјете и искористе наши непријатељи. Зато јединство мора постати важан дио наше националне свијести, који се подразумијева као што се подразумијевају наше тробојке - поручио је Стевандић.
Предсједник НСРС је нагласио да је сигуран да је то био мотив предсједника Српске и Србије, Милорада Додика и Александра Вучића, када су предложили овај датум, а сви га заједно прихватили и усвојили, и од тада се заједно слави овај велики датум Српског јединства, националне заставе.
- Данашњи дан подсјећа да када је српски народ сложан, онда је несаломив. А, када је несигуран, онда представља лак плијен - додао је Стевандић.
