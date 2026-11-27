Аутор:АТВ редакција
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На познати ресторан у Београду 22. новембра бачен је Молотовљев коктел.
Како сазнаје Телеграф, на познати ресторан у Београду бачен је молотовљев коктел данас у 18 часова.
Брзом реакцијом ватрогасаца пожар је угасен.
На сву срећу нема повријеђених особа.
Како сазнајемо, у току је потрага за нападачем којег су снимиле камере.
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