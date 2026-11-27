Аутор:АТВ редакција
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"Пошта Србије" објавила је пригодну поштанску марку и коверат посвећене 100 година од рођења књижевника Данила Николића, једног од класика српске књижевности, приповједача и романописца, који је писао драме, радио-драме и књижевна дјела за дјецу.
Поштанска марта и коверат су објављене на иницијативу и у сарадњи са београдским Удружењем за културу, уметност и међународну сарадњу "Адлигат", које чува пишчев легат, дар његове ћерке, књижевнице Лидије Николић.
На марки су приказани предмети из његовог легата као што су чувени шешир и торба, награде "Бора Станковић", "Меша Селимовић" и "Вељкова голубица", као и пишчеве књиге, а дизајн је дјело Надежде Скочајић.
Данило Николић сматра се једним од важнијих представника српске приповједачке прозе, а његове приче одликују реалистичност, психолошка дубина и пажљиво приказивање људских судбина, а Метохија, гдје је одрастао, људи, обичаји, сјећања, младост и носталгија заузимају посебно мјесто у његовом стваралаштву.
Поред стогодишњице рођења 1926. године, ове године обиљежено је и десет година од смрти Данила Николића, који је преминуо је 6. фебруара 2016. године, четири дана послије свог деведесетог рођендана, саопштено је из "Адлигата".
"Иза себе је оставио књиге које се читају полагано, онако како је он сам живео и писао, с много пажње према човеку и љубави према својој земљи", рекао је предсједник Управног одбора "Адлигата" Виктор Лазић, преноси Срна.
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Прву збирку приповједака "Мале поруке" објавио је 1957. године, а касније и остале "Фрагменти о пролазном лудилу", "Повратак у Метохију", "Списак грешака", "Списак заслуга", "Проветравање владара", "Улазак у свет".
Написао је и романе "Власници бивше среће", "Краљица забаве", "Фајронт у Гргетегу" и "Јесења свила".
Значајне су и његове књиге за дјецу "Они су волели срне", "Неко сат, а неко будилник", "Дивљак у мрачној шуми" и "Пут за пријатеље".
За своја дела добио је у Србији готово све најзначајније књижевне награде за прозу.
Данило Николић је рођен 1926. године у Сплиту, у породици оца, државног службеника поријеклом из Никшића, и мајке из Боке Которске, али је одрастао у Метохији, у Витомирици и Пећи.
Након завршеног Правног факултета у Београду, уређивао је издања у тада изузетно значајној издавачкој кући "Народна књига", а потом је највећи дио професионалног вијека провео у Радио Београду, радио је као уредник и драматург.
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