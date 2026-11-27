Аутор:АТВ редакција
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Небојша Тубић Жабац доживио је саобраћајну незгоду прије два дана у Новом Саду, када га је на пјешачком прелазу ударио аутомобил.
Контроверзни бизнисмен нашао се у незавидној ситуацији када је на њега, како тврди, налетио пик-ап, а од силине ударца одлетио је неколико метара. На лице мјеста одмах су изашли полиција и екипа Хитне помоћи, а након што је обављен увиђај, љекари су прегледали Тубића и процијенили његово здравствено стање.
Иако је незгода на први поглед дјеловала веома озбиљно, Жабац је, срећом, прошао без тежих посљедица. Није задржан у болници, већ је након љекарског прегледа пуштен на кућно лијечење. Ипак, признаје да је још под стресом због свега што се догодило, а за Курир је до детаља испричао како је дошло до инцидента.
"Јесте, ударио ме је пик-ап. Човјек ме је ударио на пјешачком прелазу. Падала је киша и он ме, како каже, није видио. Била је полиција, дошла је и Хитна помоћ. Летио сам пет метара! Ја сам устао и прво што сам рекао возачу било је: „Извини што сам ти оштетио ауто“. Од бетона сам направљен, добро је, крећем се. Нисам био у болници, за мене је ово мачји кашаљ", испричао је Тубић.
Према његовим ријечима, све се догодило у непосредној близини његове куће, и то док је обављао сасвим обичну свакодневну обавезу. Кренуо је до апотеке по лијекове, не слутећи да ће му се пут претворити у драматично искуство. Посебно га је изненадило то што се незгода догодила управо на пјешачком прелазу, свега педесетак метара од његовог дома.
"То је било близу моје куће, ишао сам у апотеку по лијекове. Тачно на педесетак метара од куће. Ја сам ставио капуљачу на главу, био сам сав у црном. Било је предвече, падала је киша, па ме човјек, ваљда, није видио. Још сам под стресом због свега. Ајде да сам био ван пјешачког прелаза, али овако...", рекао је Жабац.
Додатну непријатност изазвало је и то што је, како наводи, возач након незгоде тврдио да је он прошао кроз црвено свјетло. Тубић каже да му није јасно на основу чега је возач изнио такву тврдњу, посебно имајући у виду да је до контакта дошло на пјешачком прелазу. Полиција је обавила увиђај, а околности под којима се догодила саобраћајна незгода предмет су утврђивања.
Иако је од ударца завршио неколико метара даље, Жабац се, по сопственим ријечима, брзо придигао, што је додатно изненадило људе који су се нашли у близини. Љекари су га прегледали, али није било потребе за болничким задржавањем, па се опоравља код куће.Познат по бритком језику и специфичном смислу за хумор, Тубић ни ову ситуацију није пропустио да прокоментарише у свом стилу. Иако признаје да га је догађај узнемирио, покушава да све окрене на шалу и покаже да га незгода није сломила.
"Овако, да није било ове незгоде, мени је добро, није лоше. Ја са пола мозга функционишем боље него неко са цијелим", закључио је Жабац.
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