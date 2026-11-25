Аутор:АТВ редакција
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Главни и одговорни уредник "Информера" Драган Ј. Вучићевић ухапшен је данас у Београду, недалеко од зграде те медијске куће, по налогу Другог основног јавног тужилаштва.
Према доступним информацијама, припадници полиције у цивилу, у необиљеженом возилу, пресрели су Вучићевића на око педесет метара од редакције "Информера", након чега је спроведен у Полицијску станицу Вождовац.
Незванично, Вучићевић је приведен због сумње да је извршио кривична дјела изазивање панике и нереда у продуженом трајању, као и ометање правде.
Информацију о његовом привођењу потврдио је и предсједник Србије Александар Вучић током данашњег засједања Народне скупштине, док се Министарство унутрашњих послова и надлежно тужилаштво још увијек нису огласили званичним саопштењем.
Србија
Ухапшен Драган Вучићевић
Више детаља о самом поступку, као и информација о томе да ли ће осумњиченом бити одређено полицијско задржавање до 48 сати, биће познато након саслушања пред тужиоцем.
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