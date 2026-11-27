Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Након што је Ђуро Мацут овластио министре у техничкој влади Синишу Малог и Ненада Вујића да преузму овлашћења министра привреде, односно министра културе до избора нове владе, разријешио је дужности укупно седам државних секретара у ова два министарства.
"Разрјешава се Лав Григорије Пајкић дужности државног секретара у Министарству културе", објављено је у Службеном гласнику Рјешење Владе Србије које је потписао премијер у техничкој влади Ђуро Мацут, преноси Н1.
Уз Пајкића су у овом министарству разријешена дужности још два државна секретара: Дејан Антић и Миомир Ђорђевић.
Влада Србије разрешила је дужности и четири државна секретара у Министарству привреде.
Дужности су тако разријешени: Андријана Јовановић, Дарко Митровић, Андреа Хорват Кираљ и Владимир Арсеновић.
Подсјетимо, Адријана Месаровић поднела је оставку на мјесто министарке привреде, а Никола Селаковић на мјесто министра културе, зато што су изабрани за народне посланике.
Предсједник Скупштине Александар Чупић изјавио 24. новембра да је парламент примио оставке од 17. новембра, а Скупштина је то констатовала.
"Даном потврђивања мандата народним посланицима Николи Селаковићу и Адријани Месаровић престао је мандат чланова Владе", навео је тада Чупић.
Потом је Влада Србије овластила министра финансија у техничкој влади Синишу Малог да преузме овлашћења министра привреде до избора новог, а министра правде у техничкој влади Ненада Вујића да преузме овлашћења министра културе до избора новог министра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму