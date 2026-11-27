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Дејан Бодирога поднио је данас оставку на мјесто народног посланика у Скупштини Србије. Његова оставка отвара пут за улазак новог имена са листе "Студентска листа - Студенти побеђују".
Увидом у сајт Студентске листе, на 141. мјесту се налази др Сузана Перовић, неуропсихијатар из Крагујевца, па се претпоставља да ће она замијенити славног спортисту.
На званичном сајту "Студентска листа - студенти побјеђују" стоји да је Сузана Перовић (66) докторка медицине и специјалисткиња неуропсихијатрије са вишедеценијским искуством у области менталног здравља.
Србија
Огласио се Дејан Бодирога након оставке
Дипломирала је на Медицинском факултету Универзитета у Београду, где је завршила и специјализацију из неуропсихијатрије, као и едукацију из психодинамичког савјетовања и психотерапије одраслих. Од 1985. до 2026. године радила је у Дому здравља Крагујевац као шефица Савјетовалишта за ментално здравље, наводи се на сајту Студентске листе.
Од 2008. до 2013. године била је директорка Завода за смјештај одраслих лица „Мале Пчелице”. Учествовала је на бројним стручним скуповима у земљи и иностранству и добитница је награде за изузетан допринос у борби против дискриминације 2010. године.
(Телеграф)
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