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Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта рекао је да ЕУ и представници међународне заједнице имају обавезу да спријече Приштину да кроз инспекцијска овлаштења ограниче права Српске православне цркве на заштиту њене имовине и културног насљеђа.
- Заштита српских православних светиња није само питање очувања културне баштине, већ и заштите вјерског, националног и историјског идентитета српског народа на Космету - истакао је Линта.
Линта је рекао да је неприхватљиво што Приштина кроз приједлог закона о централном инспекторату за културно насљеђе отвара могућност задирања у права и надлежности СПЦ, посебно у специјално заштићеним зонама на Косову и Метохији.
Нови закон, нагласио је, не смије да буде основ за ограничавање права СПЦ, нити за мијењање посебног режима заштите њених светиња и имовине.
Он је навео да су посебно спорне одредбе чланова пет и шест, којима се инспекторату дају широка овлаштења за самостални инспекцијски надзор над културним добрима, обустављање радова и предузимање мјера у вези са интервенцијама на културном насљеђу.
- Таква овлаштења могу да створе простор за произвољно поступање и угрозе посебне законске гаранције СПЦ, уколико се јасно не утврде границе њихове примјене - упозорио је Линта.
Нагласио је да је неопходно да се потврди да се тим одредбама не могу умањити или заобићи права СПЦ утврђена важећим прописима.
Он је навео да ЕУ и представници међународне заједнице имају обавезу да захтијевају од приштинских власти јасно законско гарантовање права и надлежности СПЦ, као и заштите њене имовине и културног насљеђа.
Линта је подсјетио да Закон о специјалним заштићеним зонама из 2008. године обезбјеђује посебну правну заштиту најзначајнијих српских православних светиња на Косову и Метохији.
Међу тим светињама су манастири Високи Дечани, Пећка патријаршија, Грачаница, Девич, Бањска и Свети архангели, као и бројне друге цркве, манастире и културно-историјска подручја.
Заштита обухвата и њихово непосредно окружење, земљиште које им припада, као и шири простор специјално заштићених зона.
Линта је напоменуо да за одређене радове и активности унутар специјално заштићених зона, као што су изградња комерцијалних објеката, путева и урбанизација пољопривредног земљишта, закон прописује обавезу општина да претходно затраже сагласност СПЦ.
- Због тога је неопходно да се јасно уреди однос између нових инспекцијских овлаштења и постојећих законских гаранција, како не би дошло до заобилажења механизама заштите или њиховог различитог тумачења - навео је Линта.
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