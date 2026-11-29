Аутор:АТВ редакција
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Милан Антонијевић, повјереник за заштиту равноправности, огласио се након што му је позлило током гостовања у јутарњем програму ТВ Прва, када је емисија прекинута, а Хитна помоћ позвана да интервенише.
Антонијевић је након указане помоћи поручио да је добро и објаснио шта му се догодило, свима који су се забринули након драматичних сцена које су се одиграле пред камерама.
Србија
Милану Антонијевићу позлило усред емисије, програм Прва ТВ одмах прекинут
- Добро сам, само блекаут (помрачење), била је Хитна помоћ, хвала што бринете - кратко је поручио Антонијевић за „Ало“.
Подсјетимо, Антонијевићу је изненада позлило током разговора о предсједничким изборима у Србији. У једном тренутку постало је видљиво да му није добро, након чега је програм прекинут.
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