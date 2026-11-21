Аутор:АТВ редакција
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Пореска управа Србије објавила је данас обавјештење у вези са обавезом уплате пазара на рачун пореских обвезника и начином испуњавања пореских обавеза, намијењено обвезницима који су у Алта банци Београд имали отворене рачуне.
Како је наведено на сајту Пореске управе, обавјештење је објављено на иницијативу Народне банке Србије (НБС), којој се обратио већи број пореских обвезника који су у Алта банци а.д. Београд имали отворене рачуне, са захтјевом за инструкције у вези са уплатом пазара и испуњавањем пореских обавеза у готовини или безготовинском уплатом од стране лица која нису порески обвезници, односно порески платиоци.
Детаљне информације објављене су на сајту Пореске управе (purs.gov.rs).
Извршни одбор НБС донио је 31. октобра одлуку о одузимању дозволе за рад Алта банци а.д. Београд.
Привредни суд у Београду објавио је 3. новембра да је покренут стечајни поступак над Алта банком, преноси Блиц.
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