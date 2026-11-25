Аутор:АТВ редакција
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Послије дуге болести, у Атини је синоћ, 24. новембра, у 73. години преминуо Александар Црквењаков, истакнути новинар, публициста и дипломата.
Обављао је функцију генералног директора Радио-телевизије Србије од 2001. до 2004. године.
Новинарством је почео да се бави у Радио Београду на студентском програму Индекс 202, објавио је РТС.
Радио је као уредник вијести Радио-телевизије Београд (1981–1990), директор и главни уредник Трећег канала (1991–1992).
Био је амбасадор при Министарству спољних послова Србије (2008–2013), директор и сувласник Жизгин Арт-а (2005–2008), директор маркетинга у Кредибел банци (1992–1994), као и сценариста, редитељ и продуцент филмова и визуелних ефеката (1993–2001).
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Од маја 2013. године радио је као независни медијски консултант и предузетник.
Рођен је 1953. године у Београду. Завршио је Другу београдску гимназију и дипломирао архитектуру на Универзитету у Београду (1972–1977), а похађао је и студије кибернетике на Факултету организационих наука Универзитету у Београду (1979–1980).
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