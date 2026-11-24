Аутор:АТВ редакција
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Арно Гујон, вршилац дужности директора Канцеларије за јавну и културну дипломатију, разријешен је са те функције одлуком Владе Србије у техничком мандату, због преласка на другу дужност.
Одлука је објављена у Службеном гласнику, а потписао ју је Ђуро Мацут, предсједник Владе Србије у техничком мандату.
"Влада доноси Рјешење о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за јавну и културну дипломатију, и разрјешава се Арно Гујон дужности вршиоца дужности директора Канцеларије за јавну и културну дипломатију са 17. новембром 2026. године, због преласка на другу дужност", објављено је у Службеном гласнику Србије.
Рјешење се примјењује од 17. новембра, када му је потврђен посланички мандат у Народној скупштини Србије.
Гујон је у Народну скупштину ушао као кандидат са листе "Александар Вучић – Уједињена Србија", на којој је био на 12. мјесту.
Ово му није први посланички мандат. Био је посланик и у претходном скупштинском сазиву, од фебруара 2024, али му је мандат престао прије његовог истека.
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