Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, Полицијске станице Младеновац, расвјетлили су оружану пљачку мјењачнице у насељу Међулужје и ухапсили М. К. (38) из Аранђеловца због постојања основа сумње да је извршио кривично дело разбојништво, као и његовог суграђанина Н. В. (52), осумњиченог за кривично дело прикривање, сазнаје Телеграф.
Радница је покупила пазар, истрчала из локала и покушала да побјегне ка дворишту. Међутим, нападач је кренуо за њом, сустигао је и из руку јој истргао око 300.000 динара, након чега је побегао у непознатом правцу.
Интензивним оперативним радом, инспектори ПС Младеновац идентификовали су осумњичене и јуче, 23. новембра, ухапсили М. К. и Н. В. , обојицу из Аранђеловца.
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Током поступка, осумњичени Н. В. је саслушан у просторијама полицијске станице од стране поступајућег јавног тужиоца због сумње да је починио кривично дјело прикривање. Од њега је, уз потврду, одузето 150.000 динара - тачно половина плијена за коју се сумња да ју је добио од М. К. након пљачке, послије чега је пуштен да се брани са слободе.
По налогу дежурног јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Младеновцу, осумњиченом М. К. одређено је задржавање до 48 часова.
У току данашњег дана биће обављено препознавање осумњиченог од стране оштећене раднице мјењачнице, након чега ће М. К., уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном јавном тужилаштву на саслушање.
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