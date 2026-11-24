Аутор:АТВ редакција
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Нападач који је јутрос око 8 сати пуцао у Техничкој школи у Крагујевцу је савладан, према првим информацијама са лица мјеста.
У пуцњави је повријеђена једна особа.
Одмах по пријави, испред школе су стигле бројне патроле полиције, као и екипе Хитне помоћи. Из безбједносних разлога, прилаз школском дворишту и самом објекту тренутно је блокиран.
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У току увиђај, чекају се званични детаљи
За сада нема званичних информација о томе ко је савладао нападача, нити какав је степен повреда особе којој се указује љекарска помоћ. Очекује се званично саопштење Министарства унутрашњих послова о околностима и мотивима овог инцидента.
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