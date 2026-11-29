Аутор:АТВ редакција
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Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) објавио је данас упозорење за подручје Србије на јак јутарњи мраз у предстојећем периоду, са јутарњом температуром и до минус 15 степени.
Како је наведено у саопштењу РХМЗ-а, од понедјељка, 30. новембра, до петка, 4. децембра, јутра ће бити веома хладна, са умјереним и јаким мразом.
На сјеверу Србије јутарња температура биће од минус 9 до минус 4 степена, а у осталим крајевима биће хладније, и до минус 15 степени.
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