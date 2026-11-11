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Ухапшен Миљан Хофман

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АТВ редакција
11.11.2026 16:14

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Ухапшен Миљан Хофман
Фото: Друштвене мреже

Миљан Видовић Хофман ухапшен је од стране криминалистичке полиције због сумње да је починио кривично дјело изнуде, сазнаје Телеграф.рс.

Хапшење је спроведено по налогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду.

Он се сумњичи за рекетирање и изнуду једног привредника из Београда, а ухапшен је док је доручковао у једном ресторану брзе хране у Београду.

Миљану Хофману је, по налогу тужиоца, одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће бити саслушан у том тужилаштву, након чега ће се тужилаштво огласити.

Подсјетимо, Миљан Видовић Хофман осуђен је прије двије године у Основном суду у Руми на казну затвора од 10 мјесеци због сумње да је починио кривично дјело злостављања и мучења.

Њему се судило због сумње да је малтретирао и шамарао конобара који је радио у једном ресторану у Иригу.

Браћа Хофман претходно су ухапшена у новембру 2023. године.

Миљан Хофман је такође хапшен због пријетњи смрћу Дејану Уксановићу у августу прошле године.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Миљан Видовић Хофман

Љубан Хофман Видовић

хапшење

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