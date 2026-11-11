Аутор:АТВ редакција
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Миљан Видовић Хофман ухапшен је од стране криминалистичке полиције због сумње да је починио кривично дјело изнуде, сазнаје Телеграф.рс.
Хапшење је спроведено по налогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду.
Он се сумњичи за рекетирање и изнуду једног привредника из Београда, а ухапшен је док је доручковао у једном ресторану брзе хране у Београду.
Миљану Хофману је, по налогу тужиоца, одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће бити саслушан у том тужилаштву, након чега ће се тужилаштво огласити.
Подсјетимо, Миљан Видовић Хофман осуђен је прије двије године у Основном суду у Руми на казну затвора од 10 мјесеци због сумње да је починио кривично дјело злостављања и мучења.
Њему се судило због сумње да је малтретирао и шамарао конобара који је радио у једном ресторану у Иригу.
Браћа Хофман претходно су ухапшена у новембру 2023. године.
Миљан Хофман је такође хапшен због пријетњи смрћу Дејану Уксановићу у августу прошле године.
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