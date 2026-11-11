Претукли малољетника, па га затворили у гепек

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Врњачкој Бањи ухапсили су П. В. (48) из тог мјеста због сумње да је починио кривична дјела злостављање и мучење и противправно лишење слободе.
Против А. П. (48), такође из Врњачке Бање, биће поднесена кривична пријава у редовном поступку због сумње да је учествовала у наведеним кривичним дјелима као саизвршилац.
Они се терете да су у Зеленом булевару у Врњачкој Бањи пришли петнаестогодишњаку и задали му више удараца. Након тога, П. В. је малољетника ставио у пртљажник путничког возила и одвезао га до једног паркинга, гдје му је поново задао више удараца. Након молби малолетника да га пусти, осумњичени га је ослободио, саопштила је Полицијска управа у Краљеву.
Повријеђени дјечак збринут је у Општој болници „Студеница” у Краљеву, гдје су му констатоване лаке тјелесне повреде.
Осумњиченом П. В. одређено је задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Краљеву, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму