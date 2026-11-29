Аутор:АТВ редакција
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Четири медвједа данас су побјегла из ограђеног простора зоолошког врта у индијском Ајзолу, а један од њих усмртио је 44-годишњег радника.
Радник је нападнут док је радио у кругу зоолошког врта у Лунгверу, односно док је доносио кавез за антилопу.
Њега је изненада напао један од медвједа. Колеге су покушале да му помогну али безуспјешно јер су и остала три медвједа била на истом мјесту.
Вјерује се да су медвједи побјегли тако што су ископали рупу испод ограде простора у којем су боравили, преноси "Телеграф Индија".
Главни чувар дивљих животиња издао је налог да сва четири медвједа буду устријељена, а њихови остаци су касније закопани.
Наложена је истрага, а управи зоолошког врта да хитно изради план за подизање нивоа безбједности, преноси Срна.
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