Аутор:АТВ редакција
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Главни портпарол Пентагона Шон Парнел одбацио је тврдње да је Иран користио сателитски систем "Старлинк" компаније "Спејсикс" током борбених операција против САД.
"Вашингтон пост" објавио је раније данас да је извршни директор "Спејсикс-а" Илон Маск наводно у марту, на врхунцу непријатељстава на Блиском истоку, сазнао да Иран користи сателитски систем компаније за операције против америчких снага.
Информације су наводно преузете из извјештаја Централне команде САД достављеног Пентагону. "Спејсикс" је одбацио те тврдње.
"Пентагон нема евиденцију о било каквом извјештају Централне команде", написао је Парнел на "Иксу".
Он је додао да је Пентагон о томе обавијестио "Вашингтон пост", али да је чланак ипак објављен.
САД и Израел почели су 28. фебруара са нападима на циљеве у Ирану, на шта је Техеран одговорио сопственим ударима. Иако тренутно постоји пауза, сукоб је и даље неријешен и постоји ризик да би се непријатељства могла наставити, преноси Срна.
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