Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Два нафтна танкера која су наишла на поморске мине у Ормуском мореузу захватиле су експлозије и пожар, саопштено је из морнарице Револуционарне гарде Ирана.
An oil tanker struck by an Iranian naval mine in the Strait of Hormuz..... https://t.co/3mkNanyc3d— Richard (@ricwe123) November 19, 2026
Информацију су пренијели ирански државни медији, али Ројтерс није могао да је потврди.
Иранске власти раније су упозориле да бродовима није дозвољено да плове кроз Ормуски мореуз неодобреним рутама и без координације са Техераном.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму