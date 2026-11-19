Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп оцијенио је на састанку са предсједницима Русије и Кине, Владимиром Путином и Си Ђинпингом, да је Међународни кривични суд ван контроле.
"Глобалистичке организације попут Међународног кривичног суда, који је измакао контроли, око чега смо, вјерујем, сви сагласни, заиста су далеко одступиле од својих надлежности", рекао је Трамп на почетку разговора.
Трилатерални састанак Путина, Сија и Трампа одржава се на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње у Шенџену. Иначе, ово је први трилатерални састанак лидера три земље, подсјећа РИА Новости.
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