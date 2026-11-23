Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Француска је пријавила епидемију високо патогеног птичјег грипа Х5Н1 у сјеверном дијелу земље, саопштено је из Свјетске организације за здравље животиња.
Вирус је откривен на фарми живине у регији Па де Кале и усмртио је 80 од 4.300 птица, наводи организација са сједиштем у Паризу, позивајући се на извјештај француских власти.
Преостале птице су уништене.
У извјештају се прецизира да је избијање заразе откривено у четвртак,19. новембра, односно дан прије него што је Француска увела "висок" ниво узбуне за птичији грип, што укључује ограничења попут затварања јата перади.
Ширење птичијег грипа изазвало је забринутост међу владама и унутар живинарске индустрије након што је посљедњих година ова болест опустошила јата широм свијета, пореметила снабдијевање месом и повећала цијене хране, као и ризик од преношења на људе, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч1
Свијет
3 ч1
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму