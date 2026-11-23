Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Европска комисија објавила је данас да је покренула истрагу против европског дистрибутера компаније Кока-кола, фирме ЦЦЕП.
Истрага је покренута због сумње да је ограничавала прекограничну трговину газираним и спортским напицима у Европи и спрјечавала велике купце да заједнички преговарају о набавци тих производа за више европских тржишта.
Комисија сумња да је ЦЦЕП, један од два највећа европска произвођача и дистрибутера пића под брендовима компаније Кока-кола, злоупотребио доминантан положај у велепродаји газираних и спортских напитака намијењених супермаркетима и другим малопродајним објектима.
Истрага ће, између осталог, испитати да ли је компанија условљавала одобравање попуста на велепродајне цијене тиме да се купљена пића не извозе у друге чланице ЕУ.
Економија
Кока-кола премашила очекивања зараде
Поред тога, провериће се да ли је ЦЦЕП прилагођавала паковања и запремину производа различитим националним тржиштима како би отежала њихову прекограничну продају.
Европска комисија испитује и наводе да је ЦЦЕП давала подстицаје трговцима како би их одвратила од увоза газираних пића у Шпанију, као и да је великим купцима ускраћивала могућност да заједнички преговарају о набавци за више земаља, инсистирајући на одвојеним преговорима за свако национално тржиште.
ЦЦЕП има сједиште у Великој Британији, а послује у Белгији, Француској, Њемачкој, Луксембургу, Холандији, Португалу, Шпанији и Шведској.
Уколико се сумње потврде, таква пракса могла би да представља злоупотребу доминантног положаја, забрањену чланом 102 Уговора о функционисању Европске уније.
Ријеч је о правилима која, између осталог, штите јединствено тржиште од пословних пракси којима се трговина у Европској унији вјештачки дели дуж националних граница, наводи Комисија на својој веб страници, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 год0
Економија
1 год0
Занимљивости
1 год0
Сцена
10 мј0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч2
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму