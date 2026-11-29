Аутор:АТВ редакција
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Израелске одбрамбене снаге /ИДФ/ убиле су три оперативца Хамаса у нападу у области Рафах, у јужном дијелу Газе.
Војска је идентификовала убијене као Осаму Мусу Хамада Машукија и Исмаила Хамада Исмаила Абу Џазара, припаднике поморских снага Хамаса у Рафи, као и Имада ал-Дина Махмуда Исмаила Абу Џазара, члана војног крила групе, објавио је портал "Баха".
"Терористи су наставили терористичке нападе на израелске цивиле и трупе ИДФ-а и радили на обнављању капацитета Хамаса, кршећи примирје, и елиминисани су како би се уклонила пријетња коју су представљали", наведено је у саопштењу војске.
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