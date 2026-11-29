Аутор:АТВ редакција
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Албанска полиција ухапсила је 12 лица, а против 19 је покренут кривични поступак због насиља током протеста у Тирани, у којем је повријеђено 17 полицајаца.
Лица против којих је покренут кривични поступак браниће се са слободе, преносе албански медији.
Тужилаштву су прослијеђени материјали због сумње на кривична дјела организовање и учешће у незаконитим окупљањима и манифестацијама, нарушавање јавног реда и мира, ометање полицијског службеника у обављању дужности, уништавање имовине пожаром...
Полиција наставља рад на идентификовању других умијешаних особа и њиховом привођењу правди.
На Тргу Скендербег у Тирани јуче су се окупиле хиљаде грађана, захтевајући оставку албанског премијера Едија Раме, пријевремене изборе, оптужујући владајућу већину за корупцију, преноси Срна.
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Невјероватне сцене из Тиране: Полиција сузавац бацала дроновима, демонстранти рушили летјелице
Неки од демонстраната бацали су Молотовљеве коктеле на полицију, која је одговорила сузавцем и воденим топовима.
У Универзитетску трауматолошку болницу до 18.00 часова јавило се 35 повријеђених.
Протесте у Албанији почетком октобра покренули су студенти јер су незадовољни условима на универзитетима и високим трошковима образовања, а један од њихових захтијева је и оставка премијера Едија Раме.
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