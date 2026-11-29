Аутор:АТВ редакција
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"Божићна кућа" са 901.485 блиставих лампица у аустријском граду Бад Тацмансдорф представља нови свјетски рекорд, објавио је Институт за рекорде Њемачке /РИД/.
РИД подсјећа да је овим убједљиво премашен претходни рекорд за "највише лампица коришћених у отвореном божићном излагању на приватном стамбеном имању".
Сабине Голнхубер /52/ и њен супруг Џералд /71/, годинама украшавају свој посјед свјетлима и ликовима из свијета Волта Дизнија, пренио је ДПА.
"Четири мјесеца потребно је да све поставимо и четири мјесеца да раставимо", рекла је она.
Свјетла и фигуре су наслагане у транспортном контејнеру, складишту и практично сваком расположивом углу њихове куће.
Као додатну награду, пар је сада добио сертификат за још један рекорд, односно 206 божићних фигура на надувавање изложених широм имања, висине од 1,5 до девет метара, што је европски рекорд.
Сабине каже да је њен ентузијазам почео у дјетињству и адолесценцији када је посјетила Дизниленд са породицом.
Након што су се вјенчали, њеном мужу је дат избор или да се придружи или да се исели. Пар сада проводи осам мјесеци у години радећи на својој божићној изложби, преноси Срна.
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Процјењује се да око 30.000 до 40.000 људи посјети божићну изложбу сваке сезоне. Улаз је бесплатан, мада се посјетиоци подстичу да донирају новац како би помогли људима у невољи. До сада је прикупљено око 400.000 евра.
Рачун за струју није посебно висок, захваљујући фотонапонском соларном систему и великим батеријским јединицама за складиштење енергије.
Сљедећи циљ је да достигну милион божићних лампица, прекретницу за коју су увјерени да ће је сљедећи пут и остварити.
У њиховој дневној соби нема јелке због недостатка простора, али у башти има 60 украшених дрвећа.
Претходни рекорд је износио 745.994 лампица, а постигла га је породица из Њујорка 2025. године.
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