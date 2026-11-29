Аутор:АТВ редакција
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Њемачком министру спољних послова Јохану Вадефулу могло би да се постави питање да ли је био трезан када је износио своје ставове о Русији, изјавио је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков у разговору са новинаром агенције „Вести“ Павелом Зарубином.
Ушаков је истакао да су тврдње према којима се мир може постићи само кроз конфронтацију са Русијом „у најмању руку необичне“.
„Може се поставити питање: 'Да ли је ово речено у трезном стању?' Не знам. У сваком случају, чути такве изјаве од једног спољнополитичког званичника је, у најмању руку, необично“, рекао је Ушаков.
На изјаве њемачког министра осврнуо се и портпарол Кремља Дмитриј Песков, оцијенивши их као некомпетентне.
„Надам се да је ово на неки начин извучено из контекста или погрешно представљено. Јер, ако је то заиста истина, онда то указује на дубоку некомпетентност особе која је изговорила те ријечи“, рекао је Песков Павелу Зарубину, новинару агенције „Вести“.
Вадефул је 24. новембра изјавио да ће „мир и стабилност у Европи постојати само кроз конфронтацију са Русијом, а не кроз сарадњу са њом“. Он је то окарактерисао као „трезвену анализу“.
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