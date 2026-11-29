Аутор:АТВ редакција
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Њемачка се дањи и ноћу суочава са хибридним ратним нападима, рекао је њемачки министар унутрашњих послова Александер Добринт.
Добринт је навео да Њемачку погађају хибридни ратни напади, укључујући шпијунажу, саботажу и кибернетичке нападе.
"Њемачка је даноноћно под нападом, тајно и из сјенке", рекао је Добринт за лист "Билд".
Он је додао да организатори хибридних напада који дјелују "из сјенке" намјеравају да нанесу штету њемачкој инфраструктури, да подијеле њемачко друштво и поткопају повјерење у владу.
Од почетка године њемачко Министарство унутрашњих послова забиљежило је 285 кривичних дјела која укључују шпијунажу, подсјећа "Билд".
Министарство је, такође, пријавило 216 саботажа на објектима жељезничке и енергетске инфраструктуре.
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Добринт је у јулу упозорио на нагло повећану пријетњу од напада на њемачке инфраструктурне објекте, као и на појединце и агенције у земљи. Напоменуо је да се ризик од терористичких напада у Њемачкој не може искључити, преноси Срна.
Руски предсједник Владимир Путин више пута је рекао да западни политичари редовно плаше свој народ измишљеном руском пријетњом како би промовисали милитаризацију и одвукли пажњу од домаћих проблема.
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