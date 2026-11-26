Аутор:АТВ редакција
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Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун обишао је постројења за производњу нуклеарног материјала и истраживачке капацитете за развој наоружања, поручивши да би земља требало да се усредсреди на распоређивање тактичког нуклеарног оружја у различитим оперативним областима, јавља данас КЦНА.
Ким је истакао да се производни капацитети за нуклеарни материјал систематски проширују и поручио да је статус Сјеверне Кореје као државе која посједује нуклеарно оружје "апсолутно неповредив", упркос међународним позивима на денуклеаризацију, преноси Ројтерс.
Сјеверна Кореја је 2006. године извела прву нуклеарну пробу, а од тада је наставила развој нуклеарног и балистичког програма, упркос међународним санкцијама и позивима на денуклеаризацију.
Пјонгјанг тврди да је нуклеарно оружје неопходно за одвраћање потенцијалних напада и очување безбједности земље.
Савјет безбједности Уједињених нација увео је више пакета санкција Северној Кореји због нуклеарних проба и развоја балистичких ракета, док су Сједињене Америчке Државе, Јужна Кореја и Јапан више пута упозоравали на претњу коју представља њен војни програм, пише Танјуг.
Сјеверна Кореја, међутим, одбацује захтјеве за одустајање од нуклеарног оружја и инсистира на томе да је њен нуклеарни статус неповратан.
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