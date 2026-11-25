Аутор:АТВ редакција
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Европске институције тону у лудило, упозорио је пољски опозициони лидер Јарослав Качињски након што је Европски суд за људска права јуче наложио Пољској да надокнади штету двојици миграната из Авганистана којима је одбијен улазак на граници са Бјелорусијом 2021. године.
Суд у Стразбуру пресудио је да је Пољска прекршила забрану нехуманог или понижавајућег поступања тиме што је једног од мушкараца вратила у Бјелорусију, упркос привременој наредби којом је забрањен његов повратак. Такође је утврдио да су пољске власти обојици мушкараца ускратиле приступ њиховим адвокатима и одредио исплату одштете од 20.000 евра и 5.000 евра.
Качињски тврди да пресуда нарушава право Пољске да брани своје границе. Он је подсјетио на убиство пољског војника којег је мигрант усмртио 2024. године и поставио питање да ли ће и тај нападач такође добити одштету. Позвао је на оснивање Уставног суда способног да се одупре притиску „бриселских елита“.
Опозициони посланик Кшиштоф Босак оптужио је суд да даје предност интересима странаца који крше закон у односу на безбједност Европљана, сугеришући да би Пољска требало да размотри повлачење из Европске конвенције о људским правима.
Замјеник министра унутрашњих послова Маћеј Душчик, међутим, оцијенио је пресуду повољном, напомињући да је суд признао право држава да ограниче улазак миграната.
Пољска је 2021. године распоредила војнике како би ојачала своју границу, док су хиљаде миграната, првенствено са Блиског истока и из Авганистана, покушавале да уђу у ЕУ преко Бјелорусије. Иако је број покушаја преласка миграната у значајном паду, Варшава је прошле седмице продужила ограничења за подношење захтјева за азил на граници за још 60 дана.
ЕУ је оптужила Минск да користи миграцију као оружје у знак одмазде због санкција. Суд је саопштио да су бјелоруске власти подстицале, олакшавале или приморавале мигранте на прелазак границе како би дестабилизовале сусједне земље.
Предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко је 2021. године негирао да је Минск организовао кризу, рекавши да су мигранти сами кренули ка ЕУ. У октобру 2025. године Лукашенко је поновио да Минск неће заустављати мигранте који се крећу ка ЕУ због западних санкција и прекида сарадње у области миграција, преноси РТ Балкан.
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