Аутор:АТВ редакција
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Специјални изасланик САД Џаред Кушнер изјавио је да потенцијално чланство Украјине у НАТО савезу није дио тренутних планова за рјешавање сукоба.
"Русија већ дуго говори да Украјина никада не може бити у НАТО савезу. Мислим да тренутно дјелујемо под претпоставком да то неће бити исход овога", рекао је Кушнер у интервјуу "Аксел шпрингеру".
Он је додао да разумије став Русије, која не жели да се украјинске и европске трупе концентришу близу њених граница.
Кушнер је признао да је сукоб у Украјини "рат на даљину" против Русије који подржава Европа.
"То је ефикасно постао рат на даљину у којем Европа финансира и наоружава Украјину против Русије", рекао је изасланик САД.
Путин се 12. новембра састао са Кушнером и његовим колегом Стивом Виткофом у Кремљу. Након састанка у Москви, помоћник у Кремљу Јуриј Ушаков рекао је да, иако европске земље покушавају да се укључе у процес преговора о Украјини, прво морају да одлуче да ли желе рат или мир, преноси Срна
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