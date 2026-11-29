Аутор:АТВ редакција
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Кинеска летјелица "Шенџоу-23", са три астронаута, одвојила се од кинеске свемирске станице и кренула назад на Земљу, објавила је новинска агенција Синхуа.
Зишан Али, први страни астронаут који је посјетио кинеску свемирску станицу, а такође и први Пакистанац у орбити, провео је око пет дана на свемирској станици Тјангонг.
Али је стигао на кинеску свемирску станицу 25. новембра летјелицом "Шенџоу-24", у мисији која је означила први кинески лет у свемир са посадом и страним космонаутом.
Заједнички лет је дио ширег партнерства Кине и Пакистана у области космичких истраживања које датира из раних деведестих година и почело је лансирањем пакистанских сателита од стране Кине.
Иако је Алијев боравак много краћи од отприлике шестомјесечне ротације за кинеског астронаута, то је био разлог за велико славље у Пакистану.
Он се враћа на Земљу заједно са члановима посаде "Шенџоу-23", Жангом Жијуаном, командантом мисије повратка, и Лај Ка Јинг, првом женом астронаутом из Хонг Конга и четвртом кинеском женом у свемиру.
Повратна капсула "Шенџоу-23" касније ће извршити контролисани повратак у атмосферу и слетјети на мјесто слијетања Донгфенг у сјеверној Кини.
Очекује се да ће путовање од одвајања од спољашњег пристаништа до слијетања трајати око 5,5 часова.
Али је био задужен за четири заједничка кинеско-пакистанска експеримента у области природних наука и науке о материјалима док је био у орбити, преноси Срна.
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