Аутор:АТВ редакција
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Седам земаља ОПЕК плус изразиле су забринутост због напада на енергетску инфраструктуру, што доприноси нестабилности тржишта.
Саудијска Арабија, Русија, Ирак, Кувајт, Казахстан, Алжир и Оман истакле су да је враћање оштећених енергетских средстава у пун капацитет скупо и дуготрајно, што утиче на укупну доступност снабдијевања.
ОПЕК је саопштио да су ове земље навеле да свака акција која подрива безбједност снабдијевања енергијом, било кроз нападе на инфраструктуру или прекид међународних поморских путева, повећава нестабилност тржишта.
Такође, додају, слаби и колективне напоре у оквиру Декларације о сарадњи за подршку стабилности тржишта у корист произвођача, потрошача и глобалне економије.
Осим тога, навели су да континуирани поремећаји у снабдијевању енергијом, као и високи трошкови транспорта и осигурања, који остају на невиђено високом нивоу, ометају благовремен и ефикасан ток сирове нафте и нафтних деривата, стварајући додатни инфлаторни притисак на глобалну економију.
Седам земаља је истакло "кључни значај заштите међународних поморских путева како би се осигурао непрекидан проток енергије", пренио је ТАСС.
"Државе ће наставити да прате ситуацију и да се ангажују са погођеним владама, укључујући земље произвођаче и потрошаче, као и са заинтересованим странама у индустрији и релевантним међународним организацијама, укључујући ИЕФ и ИЕА, како би се побољшали глобални услови пловидбе", навео је ОПЕК, преноси Срна.
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