Медински: Мир ближи након разговора у Абу Дабију

Аутор:АТВ редакција
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Главни руски преговарач за Украјину Владимир Медински изјавио је да мировно рјешење изгледа ближе након дводневних разговора у Абу Дабију.
"Мислим да јесте. Али тренутно, много тога зависи од свих који су укључени у процес. Много тога зависи од Украјине, од става САД и од тога да ли ће се Европа уразумити", одговорио је Медински на питање репортера руске државне телевизије да ли је мировни споразум сада ближи.
Медински и украјински преговарачи раније су рекли да је остварен одређени напредак у разговорима који су данас завршени.
Међутим, амерички посредници изјавили су да постоји недостатак повјерења између зараћених страна, као и различита мишљења о одређеним питањима, укључујући територију, преноси Срна.
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