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Медински: Мир ближи након разговора у Абу Дабију

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АТВ редакција
11.11.2026 15:44

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Шеф руске делегације Владимир Медински, лијево, говори током трилатералних разговора Русије и Украјине, уз посредовање Сједињених Америчких Држава, у Абу Дабију, у Уједињеним Арапским Емиратима, у уторак, 10. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Altaf Qadri,Pool

Главни руски преговарач за Украјину Владимир Медински изјавио је да мировно рјешење изгледа ближе након дводневних разговора у Абу Дабију.

"Мислим да јесте. Али тренутно, много тога зависи од свих који су укључени у процес. Много тога зависи од Украјине, од става САД и од тога да ли ће се Европа уразумити", одговорио је Медински на питање репортера руске државне телевизије да ли је мировни споразум сада ближи.

Медински и украјински преговарачи раније су рекли да је остварен одређени напредак у разговорима који су данас завршени.

Међутим, амерички посредници изјавили су да постоји недостатак повјерења између зараћених страна, као и различита мишљења о одређеним питањима, укључујући територију, преноси Срна.

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Тагови :

Абу Даби

преговори

разговор

примирје

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Владимир Медински

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