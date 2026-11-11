Мистерија на небу изнад америчке базе:Летећа медуза

Аутор:АТВ редакција
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Огроман НЛО, налик џиновској медузи, снимљен је како лебди у правцу америчке војне базе на Аљасци, прије него што је нестао за свега неколико минута, пренио је "Дејли мејл".
Сара Џејн Озборн рекла је за "Дејли мејл" да је фотографисала дугу у Енкориџу када је изнад удаљеног дрвећа, у близини онога за шта је вјеровала да је војна база Џоинт Бејс Елмендорф-Ричардсон (ЈБЕР), угледала тамни објекат.
У овој бази налазе се борбени авиони Ф-22 "Раптор", а она има важну улогу у противваздушној одбрани, надзору и војном ваздушном транспорту.
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Необичан призор догодио се 15. јуна, око 22.13, како се присјетила Озборн, док је небо још било свијетло.
Објекат је, према њеним ријечима, имао висеће додатке који су се помијерали независно један од другог док је лебдио и окретао се с једне на другу страну. Озборн процјењује да је био видљив око три минута, прије него што је готово изненада нестао.
"Нестао је готово исто тако брзо као што се појавио", рекла је Озборн.
Збунила их је и његова привидна величина, јер им је мали авион који су примијетили током боравка на том мјесту изгледао сићушно у поређењу са непознатим објектом.
Озборн је рекла да су након догађаја покушали да пронађу објашњење, али нису успјели да пронађу змаја, особу која би њиме управљала нити било какав други траг.
Додала је да би "само Бог и влада" знали шта су видјели, описујући језив призор који је њу и њеног супруга Пита оставио без одговора.
I'm sure there are kites that look like this, but I don't think these are kites.
They've been spotted from planes, too high for kites to fly, and above military bases.
They appeared on consecutive days near the Palisades fires.
Pleiadians say this is Sirian technology.
They're like advanced cameras which are usually invisible but can be made visible for us.
Most humans would perceive something scary.
I believe they're being shown to us so that we can understand that not everything different is a threat.— Kab (@Kabamur) November 10, 2026
Озборн и њен супруг допутовали су пословно у Енкориџ из области Вели, гдје сада живе након што су годинама боравили у том граду.
Док су се возили Шестом авенијом, за око јој је запала дуга, па је почела да је фотографише кроз отворен прозор аутомобила.
Пит се зауставио на празном паркингу у центру града како би јој омогућио да фотографише призор без аутомобила и семафора који би јој заклањали поглед.
Тада је примијетила нешто што је у први мах одбацила као инсекта.
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"Била сам изнервирана јер сам помислила: да ли је то комарац?", присјетила се.
Међутим, када је погледала изван екрана телефона, схватила је да облик који види заслужује пажљивије посматрање.
Питала је Пита да ли и он види исто, направила неколико фотографија, а затим почела да снима.
Озборн је рекла да има више од кратког видео-снимка тог догађаја, јер је претходно фотографисала дугу у брзом низу.
"Али имам више фотографија снимљених у размаку од свега неколико милисекунди", навела је.
Објаснила је да је фотографисала у кратким временским размацима, али да ју је највише збуњивало кретање објекта.
Његов изглед описала је као "црн и сребрн", за разлику од "јарких боја" змајева на које је навикла.
Истакла је да се дрвеће помјерало, што је указивало на то да је дувао вјетар.
"Али није дувао довољно јак вјетар да би могао да носи змаја. По начину кретања било је сасвим јасно да није змај", рекла је.
Озборн сматра да се објекат кретао другачије од змаја, чији би се репови, како је очекивала, заједно вијорили на вјетру.
Супружници су се запитали и зашто би нешто што је изгледало толико велико остало у ваздуху свега неколико минута.
"Јер, ако је тамо био змај, зашто бисте га пуштали да лети само, рецимо, три минута?", упитала је Озборн.
Питала се и да ли је оближњи парк уопште довољно велики за тако нешто.
"То је веома мали парк. Не можете из тог парка да управљате тако великим змајем", рекла је.
Пошто је годинама живјела у Енкориџу, Озборн је добро познавала шарене змајеве који се пуштају у градским парковима. Овај објекат, како сматра, није личио на призоре на које је навикла.
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"Знате, покушавате да пронађете неко, било какво логично објашњење за оно што сте видјели", рекла је.
Пар је отишао до оближњег парка, надајући се да ће пронаћи некога ко склања змаја или неки други траг који би могао да објасни необичан призор.
"Али тамо није било никога ко би склањао змаја", рекла је Озборн.
"Људи би били тамо. И змај би био тамо", додала је.
Наставили су потрагу и одвезли се према области Арктик Вели, одакле су могли да посматрају шумовити предио.
"И гледали смо свуда. Тражили смо га око 30 минута", рекла је.
До тада је објекат већ нестао.
Његов привидни положај додатно је подстакао њихова питања. Супружници вјерују да се налазио изнад шумовитог земљишта које припада војсци и повезано је са базом ЈБЕР.
"Али тамо је само шума", рекла је Озборн.
Њен супруг процијенио је да је објекат можда био удаљен око пет километара од мјеста на којем су се налазили, мада та удаљеност није потврђена.
Пар се присјетио и авиона који су видјели у близини планина, а који је изгледао знатно мањи, што је додатно појачало њихов утисак да је непознати објекат био необично велик.
Ипак, без познавања удаљености на којој су се налазили објекти, њихов привидни однос величина не може поуздано да покаже колике су њихове стварне димензије.
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Ни привидни положај објекта не доказује да је био повезан са војском. Могућност да је ријеч о змају, дрону или неком другом летећем објекту није искључена, а њихово свједочење не пружа доказе о ванземаљском поријеклу.
И сама Озборн разматрала је могућност да је ријеч о нечему сасвим обичном.
"Знате, можда је то нека врста дрона", рекла је, преноси "Б92".
Међутим, његова привидна величина и необично кретање наставили су да је збуњују.
Недостатак других свједока био је још један детаљ који јој није био јасан.
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"Нисмо успјели да пронађемо никога другог ко је то видио у исто вријеме када и ми", рекла је.
За Озборн је присуство супруга било важно јер, како каже, да није био поред ње, можда би посумњала у оно што је видјела.
Оно што је почело као покушај да фотографише дугу претворило се у догађај који ни она ни њен супруг нису успјели да објасне.
"Јер, било је ту, а онда га више није било. Не могу да порекнем да се догодило", закључила је.
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