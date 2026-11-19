Аутор:АТВ редакција
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Трилатерални састанак предсједника Русије Владимира Путина, предсједника САД Доналда Трампа и предсједника Кине Си Ђинпинга у Шенџену показао је њихове водеће улоге у обликовању нове међународне и европске безбједносне структуре, оцијенио је замјеник секретара руског Савјета безбједности Дмитриј Медведев.
"Одржан је састанак лидера Русије, Кине и САД - предсједника три најважније силе. Формат `велике тројке` установио је њихову водећу улогу у обликовању нове архитектуре европске и међународне безбједности, контроли оружја и проналажењу рјешења за регионалне сукобе", написао је Медведев на платформи "Макс".
Медведев је нагласио да су европски лидери сами себе избацили са списка оних који утичу на доношење одлука.
Путин, Трамп и Си састали су се данас на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње у кинеском граду Шенџену. Састанак је трајао око 90 минута, преноси Срна.
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