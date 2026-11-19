Аутор:АТВ редакција
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Лидери Русије, Кине и САД, Владимир Путин, Си Ђинпинг и Доналд Трамп, истакли су да у нуклеарном рату не може бити побједника, наводи се у декларацији објављеној након трилатералног састанка у Шенџену.
„Тројица шефова држава поново су потврдила да у нуклеарном рату не може бити побједника и да он никада не смије бити покренут. Три земље ће водити дијалог како би смањиле нуклеарне ризике и спријечиле ширење нуклеарног оружја“, наводи се у саопштењу.
Тројица шефова држава напомињу да су принцип сагласности држава и поштовања имунитета државних званичника фундаментални и слажу се да Међународни кривични суд и друга слична тијела не би требало да злоупотребљавају своја овлашћења.
„Шефови држава Русије и Сједињених Држава изразили су захвалност Кини на организовању и одржавању овог историјског трилатералног самита. Тројица шефова држава размијенила су мишљења о актуелној међународној ситуацији и изразила посвећеност одржавању стратешке стабилности и међународне безбједности“, наводи се у саопштењу.
Као сталне чланице Савјета безбједности УН, Русија, Кина и Сједињене Државе изразиле су посвећеност реформи УН како би могле ефикасније да одговоре на глобалне изазове и испуне своју основну мисију очувања међународног мира и безбједности.
Осим тога, три земље планирају да повећају производњу и снабдијевање рафинисаним нафтним дериватима у корист свих земаља, а потврдиле су важност стабилног снабдијевања енергијом.
Руски предсједник Владимир Путин, предсједник Народне Републике Кине Си Ђинпинг и предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп састали су се у Шенџену 19. новембра 2026. године.
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