Аутор:АТВ редакција
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Помоћник у Кремљу Јуриј Ушаков описао је као добру атмосферу са трилатералног састанка предсједника Русије, САД и Кине, Владимира Путина, Доналда Трампа и Си Ђинпинга, у кинеском граду Шенџену.
Он је новинарима рекао да је тешко рећи да ли ће формат трилатералних састанака лидера Русије, САД и Кине имати будућност.
Трилатерални састанак три лидера на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње /АПЕК/ завршен је данас након око сат и по времена.
Руски предсједник захвалио се кинеском колеги за организацију састанка у Шенџену.
"Хвала вам пуно за организовање сусрета. Све је веома добро", рекао је Путин.
Путин, Си и Трамп нису се усмено обратили новинарима након трилатералног састанка, наводи РИА Новости.
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