Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи УФЦ шампион Конор Мекгрегор одлучио је да на необичан начин обрадује запослене у својим компанијама. Ирски борац саопштио је да је свим радницима омогућио слободан дан како би могли да уживају у дуго очекиваној видео-игри ГТА 6.
Мекгрегор, који се поред борилачке каријере бави и бројним пословима, ову одлуку објавио је у сриједу увече на друштвеној мрежи Икс, мање од 12 часова прије изласка популарне игре.
In honor of GTA launching tomorrow,
I announce to my entire workforce team,
400 strong across countries and continents,
You have your entire day off tomorrow!
Enjoy the game!
Your pal, the boss
Conor McGregor Snr.
🚗 💨 🚓— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 18, 2026
Према његовим ријечима, у компанијама које посједује запослено је око 400 људи, распоређених у различитим државама и на неколико континената. Сви су добили исту поруку – тог дана не морају да долазе на посао.
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"У част изласка ГТА сутра, обавјештавам цијели свој тим, 400 људи у различитим државама и на различитим континентима, да сутра имате слободан цијели дан! Уживајте у игри! Ваш пријатељ, шеф Конор Мекгрегор Сениор", написао је некадашњи УФЦ шампион.
😂😂🙏 https://t.co/rScBBj0N3a— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 18, 2026
Ирац је убрзо показао да и сам с нестрпљењем ишчекује излазак игре. На друштвеним мрежама објавио је снимак свог кутка за играње видео-игара, на којем се на екрану могло видјети одбројавање до тренутка када ће ГТА 6 постати доступна играчима.
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