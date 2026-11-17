Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Монголије Хурелсух Ухна изјавио је да подноси оставку након што га је политичар из владајуће Монголске народне партије оптужио да је финансијски профитирао од владиног жељезничког пројекта прије седам година, када је био премијер.
Хурелсух је и у обраћању нацији одбацио оптужбе за незаконито поступање и рекао да се суочава са континуираним нападима на свој углед више од мјесец дана.
"Никада нисам крао од свог народа или своје државе. Предаћу своје дужности предсједника и постаћу обичан грађанин", рекао је он и додао да ће сарађивати са истражиоцима.
Њамбаатар Кишги, бивши градоначелник Улан Батора, у суботу је оптужио Хурелсуха да је примио 25 милиона долара у вези са жељезничким пројектом Тавантолгој-Гашуунсухајт.
Бивши градоначелник Улан Батора и монголски предсједник припадају различитим струјама исте странке, преноси АП.
Након оптужби, опозициона Демократска странка позвала је Хурелсуха да поднесе оставку, преноси Срна.
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